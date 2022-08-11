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Son dakika haber | Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

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Son dakika haber | Bodrum'da kamyonet tarlaya uçtu: 2 yaralı

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu. 2 kişinin yaralandığı kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Mumcular Ovayolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden 48 UR 643 kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Tarlaya uçan kamyonetin sürücüsü E.Ç. kamyonette sıkıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kamyonette sıkışan sürücüyü çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü ile kamyonette yolcu konumunda bulunan Ö.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Kazaya karışan kamyonette ağır hasar meydana gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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