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Son dakika haber! Bitlis Emniyet Müdürlüğünden trafik uygulamaları

Son dakika haber! Bitlis Emniyet Müdürlüğünden trafik uygulamaları

Son dakika gelişmesine göre Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen trafik uygulama verilerini paylaştı.

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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, 1-31 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen trafik uygulama verilerini paylaştı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 180 günlük Trafik Eylem Planı çerçevesinde 1-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında il genelimizde trafik uygulamaları icra edildiği belirtilerek, "17 bin 96 araç ve sürücüsü kontrol edilmiş, 14 bin 841 adet trafik idari ceza tutanağı düzenlenmiş, 240 adet araç/motosiklet trafikten men edilmiştir. 155 sürücünün sürücü belgesinin bulunmadığı, 12 bin 441 sürücünün ortalama hız koridoru/radar ile hız denetimi ihlali yaptığı, 234 sürücünün emniyet kemeri kullanmadığı, 920 aracın hatalı park yaptığı, 388 aracın kırmızı ışık ihlali yaptığı, 276 aracın fenni muayenesinin yapılmadığı tespit edilmiş, gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Trafik denetimlerimiz Trafik Kazalarında Alınacak Önlemlere İlişkin Yönerge bünyesinde devam etmektedir" denildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bitlis 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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