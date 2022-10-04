Son dakika haber: Bingöl'de kamyonet devrildi: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Bingöl'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı. Bingöl'de kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü hafif yaralandı. Kaza, Bingöl- Erzurum karayolu Ilıcalar beldesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ç. idaresindeki 25 FF 907 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - BİNGÖL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzurum Bingöl 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Bingöl'de kamyonet devrildi: 1 yaralı - Haberler

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