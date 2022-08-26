Son dakika haber! Bilecik'te zincirleme trafik kazası, 4 kişi yaralandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberi... Bilecik'te bir aracın kasasında bulunan jakuzinin yola düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bilecik'te bir aracın kasasında bulunan jakuzinin yola düşmesi sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza ün gece Bilecik-Bozüyük karayolu Demirköy Köy mevkiinde meydana geldi. D-650 karayolunda seyir halindeki Ömer A. idaresindeki 42 AFT 846 plakalı kamyonetin kasasında bulunan jakuzi yola düştü. Bu esnada aynı istikamette seyir halinde bulunan 45 AFJ 546 plaklı tırın jakuziye çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Sürücülerin araçlarında reflektör bulunmaması ve yolda gerekli güvenlik önlemlerini almamaları sebebiyle yaklaşık 5 dakika sonra aynı istikamette seyir halinde bulunan Nihat D. idaresindeki 27 AHF 539 plakalı araç önünde kaza nedeniyle yavaşlayan Seyfettin Y. idaresindeki 34 HDJ 73 plakalı aracı çarptı. Olayda 27 AHF 539 plakalı araç sürücü Nihat D. yolcular Kübra A., Hilal D. ve Nihal D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Bilecik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber! Bilecik'te zincirleme trafik kazası, 4 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.