Lastik fabrikasındaki yangın 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses;

"Sadece mal kaybı var, yangından yaralanan ve etkilenen bir itfaiyecimiz yok"

"Bu 4'üncü yangın benim hatırladığım. Biraz eski bir yapı teknolojilik olarak"

BİLECİK - Bilecik'te faaliyet gösteren bir lastik fabrikasında sabah 7: 30'da başlayan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu 3 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Billas lastik ve kauçuk fabrikasının lastik atık sahasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, alevler tüm kentten görüldü. Yangına Bilecik Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Bilecik 1. Organize Sanayi Bölgesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın patlayıcı madde olan kısma sıçramadan söndürülürken, patlayan lastiklerden biri itfaiyenin camına isabet ederek, kırdı. Yangında tüm ekiplerin canla başla çalışması sonucu 3saatin ardından kontrol altına alındı.

"Sadece mal kaybı var, yangından yaralanan ve etkilenen bir itfaiyecimiz yok"

Olay yerine gelerek incelemeler bulunan Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, "İlk ihbar 07: 30'da bize ulaştı. Ardından arkadaşlarımız hemen olay yerine gelerek müdahaleye başladılar. Billas fabrikasındaki bütün ürünlerin hepsi yanıcı madde. Şimdi ekipleri kontrol altına aldılar. Bundan sonra soğutma işlemleri devam edecek. Tüm ekiplerimiz burada, çevre ilçelerde de destek istedik. Ama gerek kalmadı bizim arkadaşlarımız söndürdüler. İnşallah Allah beterinden sakladın. Bu 4'üncü yangın benim hatırladığım. Biraz eski bir yapı teknolojilik olarak. Tedbir alınması gerekiyor, biz bu yüzden çok önemsiyoruz bu işi. Çok şükür şuan sadece mal zararı var. Yangından yaralanan ve etkilenen bir itfaiyecimiz yok" dedi.

Öte yandan fabrikada büyük maddi hasar oluşurken, gökyüzü dumanla kaplandı.