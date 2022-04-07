Son dakika haber! Bilecik'te bir iş yerinin ikinci katında çıkan yangın korkuttu

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 2 katlı bir iş yerinin ikinci katında çıkan korkuturken, yangın zamanında müdahaleyle söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez İstiklal Mahallesi Çalış Sokak üzerindeki 8 katlı bir binanın ilk iki katında hizmet veren milyoncunun plastik ürünlerinin bulunduğu ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekiplerin yönlendirildi. Ekiplerinin 20 dakikalık bir çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK