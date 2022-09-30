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Son dakika haber | Bigadiç'te 2 şahsa uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Bigadiç'te 2 şahsa uyuşturucu operasyonu

Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin aracında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri iki şüphelinin aracında yaptıkları operasyonda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Bigadiç İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın aracında yapılan aramada; bin 28 adet sentetik uyuşturucu hap ve 105 gram metamfetamin ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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