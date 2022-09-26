Son dakika haber... Bıçaklanarak öldürülen kadının davasında 2. duruşma görüldü

Bıçaklanarak öldürülen kadının davasında 2. duruşma görüldü

KIRKLARELİ - Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Lüleburgaz ilçesinde bıçaklanarak öldürülen İlknur Gökay Tuncel'in 2. duruşması yapıldı.

4 Kasım 2021 yılında Lüleburgaz ilçesi Gündoğu Mahallesi Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giden belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncel, takip edildiğini fark etti. Koşarak bir apartmana sığınmaya çalışan Tuncel, daha önceden tanıdığı Selçuk Gezici tarafından bıçaklandı. Saldırgan, Tuncel'i bıçakladıktan sonra kendisini de bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince Tuncel ve Selçuk Gezici, Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Tuncel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Selçuk Gezici ilk müdahalenin ardından Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Saldırgan, tedavisinin ardından tutuklanmıştı. Olayla ilgili 2. duruşma bu gün yapıldı. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya İlknur Gökay Tuncer'in çalışma arkadaşları katıldı.

Duruşma sanığın savunmasıyla başladı.

Sanık Gezici savunmasında "Benim maksadım onu öldürmek değildi. Bana yaptıklarından dolayı iftira, yalanlar attı. Onu yaralayıp kendimi gözlerinin önünde öldürecektim. Beni hayatımdan bezdirdi. 9 yıldır beraberliğimiz oldu. Benimle beraberken başkalarıyla görüşmesi beni çileden çıkardı. İlknur ile aramızda problem olduktan sonra benden şikayetçi oldu. Bir mahkeme süreci de oldu. O süreçten sonra beni hep tahrik etti. Evlenmiş daha sonra amacını anlayamadım. Her seferinde kendimi tutmaya çalıştım. En sonra dayanamadım. Mahallede hasımlarım vardı sürekli yanımda çakı taşıyordum. Çakımı kaybettim, metruk binada hançer gibi bir şey buldum. Onu yanımda taşımaya başladım. Yine bir gün İlknur ile karşılaştık. Bana hakaret etti. Artık dayanamadım. Onu yaralayacak kendimi öldürecektim. Bıçağı hafif şekilde ona salladım. Amacım öldürmek değildi. Onu yere yatırdıktan sonra karşısına geçip kendimi bıçakladım. Olay bu şekilde gerçekleşti tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanık Gezici'nin savunmasının ardından tanıklar dinlendi. Daha sonra avukatlar savunma yaptı.

Maktul Tuncel'in eşi Caner Tuncel sanık Gezici için en ağır ceza verilmesi talebinde bulundu.

Tanık olarak mahkemede bulunan maktulün kardeşi Nesrin Karataş olay anından cep telefonu ile İlknur ile görüştüğünü belirterek "Kardeşimle telefonda konuşuyorduk. Bir çığlık duydum. Meğer Selçuk kardeşimi bıçaklamış" ifadelerini kullandı.

Savunmalar yapılırken sanık Gezici müdahale etmesi sebebiyle duruşma salonundan çıkarıldı.

Savunmaların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Mahkemenin ardından Avukat Oylum Yaman adliye önünden basın açıklaması yaptı. Yaman açıklamasında "Burada bu gün biliyorsunuz Lüleburgaz Belediye çalışanı İlknur Gökay Tuncer kardeşimiz 4 Kasım 2021'de kendisini ısrarlı bir şekilde takip eden ve daha önce hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir erkek tarafından gündüz vakti şehrin göbeğinde bıçaklanarak katledilmişti. Bu gün İlknur'un davasının 2. duruşması için buraya geldik. İçerde sanığın beyanları alındı. Tabi İlknur, yaşamdan koparıldığı için şu anda kendisini savunacak, cevap verebilecek durumda olmadığı için içerde sanık beyanlarıyla İlknur'un hatırasına defalarca hakaret edildi. Bir kadının namusu üzerinden defalarca ona hakaret edildi. Biz mağdurların avukatları olarak, onlara destek olan barolar olarak burada hep birlikte davaya katılma taleplerimizi ilettik. Taleplerimiz reddedildi. Aileden yetki alarak bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz. 19 Aralık saat 10'da 3. celse için yeniden burada olacağız. Buradan tekrardan çağrı yapıyorum bu davanın takipçisi olmak üzere 19 Aralık'ta saat 10'da Kırklareli Adliyesine önünde buraya davet ediyorum" dedi.

Maktulün babası Recep Gökay'da sanığın en ağır ceza alması gerektiğini söyledi.