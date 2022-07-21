Son dakika haberleri! Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Beyrut Limanı'nın enkazında yangın çıktı

Son dakika haberleri... Lübnan'da 2 yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında yangın çıktı.

Lübnan'da 2 yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında yangın çıktı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Beyrut Limanı'nın enkazında çıkan yangın paniğe neden oldu. İki yıl önce patlamanın meydana geldiği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Beyrut Limanı'nda bulunan tahıl silosunun enkazında çıkan yangına, Beyrut itfaiyesine bağlı ekiplerin müdahale ettiği aktarıldı. Lübnan'daki geçici hükümetin İçişleri Bakanı Bassam Mevlevi yaptığı açıklamada, Beyrut Limanı'ndaki yangına can güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde müdahale edildiğini aktardı.

AYIN BAŞINDAN BU YANA SİLODAKİ TAHILLAR YANIYOR

Tahıl silolarının yıkılma ihtimali olduğu ve silolarda bulunan tahılın ayın başından bu yana yandığı ifade edilirken, söz konusu yangının bugün daha da şiddetlendiği aktarıldı. Tahıl silosundan siyah dumanların yükseldiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda yangın çıkmış, daha sonra büyük bir patlama meydana gelmişti. Patlamada en az 210 kişi hayatını kaybetmiş, 6 bin 500 kişi de yaralanmıştı. Patlama sonucu başkent Beyrut'ta çok sayıda bölgede büyük hasar meydana gelmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title