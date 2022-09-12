Son dakika haber... Beton mikseri yan yattı: 1 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı. Van'ın Özalp ilçesinde kontrolden çıkan beton mikserinin yan yatması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin Yukarı Turgalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir firmaya ait beton mikseri, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Özalp Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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