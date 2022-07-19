Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı - Haberler

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Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haber! Beton mikseri pompası kontrolden çıktı: 2 yaralı

Son dakika haber: Bitlis'in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde beton mikseri pompasının kontrolden çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde Hizan yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen beton mikseri pompası, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıktı. Aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu yaralanan 2 kişi, bölgeye gelen ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulans görevlilerine teslim edildi. Kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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