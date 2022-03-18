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Son dakika haber! Besni'de çatı yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Besni'de çatı yangını paniğe neden oldu

Son dakika haberine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan 7 Katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde bulunan 7 Katlı binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitleri Mahallesi'nde bulunan Özmenler Apartmanının çatı katında ilk belirlemelere göre öğrenilemeyen bir sebepten yangın çıktı. Yedi katlı binanın çatı katında meydana gelen yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangın binaya sıçramadan söndürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Son dakika haber! Besni'de çatı yangını paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

15 Temmuz Şehitleri, 15 Temmuz, Adıyaman, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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