Son dakika haber: Beşiktaş'ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu - Haberler

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Son dakika haber: Beşiktaş'ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Beşiktaş'ta feci kaza kamerada.

Beşiktaş'ta feci kaza kamerada...Kayan arabanın çarptığı kadın metrelerce savruldu

İSTANBUL - Beşiktaş'ta kar yağışının yoğun olduğu bölgede kayan bir aracın çarptığı kadın metrelerce savruldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, feci kaza kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışının akşam saatlerinde bastırmasıyla birlikte Ortaköy'de bazı bölgeler beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücülerin çıkmakta güçlük çektiği bir yolda bekleyen kadına, yokuştan aşağı kayarak hızlı bir şekilde inen araç çarptı. Otomobilin çarpmasıyla kadın metrelerce havaya savrulan kadın yaralanarak yardım bekledi. Yaralı kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevrede bulunan bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan feci kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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