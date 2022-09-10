Son dakika haberi: Bekçilere küfreden şahıs gözaltına alındı

Bekçilere küfreden şahıs gözaltına alındı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bekçilere küfreden şahıs gözaltına alındı.

Olay, saat 02.00 sıralarında İzmit Kemalpaşa Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Pişmaniyeciler Meydanı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde üzerinde devriye atan bekçi ekiplerinin yanına şikayette bulunmak için gelen bir şahıs bekçilere küfretmeye başladı. Alkollü olduğu öne sürülen şahıs bekçilerin tüm ikazlarına rağmen küfürler savurmaya devam etti. Şahıs bekçiler tarafından ters kelepçelenerek kontrol altına alınabildi. Şahıs olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.