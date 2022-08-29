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Son dakika haber | Batman'da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Batman'da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi

Son dakika haberi: Batman'da bir şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş halde bulundu.

Batman'da bir şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş halde bulundu. Şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken polis ekipleri, şüpheli olaya ilişkin çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre Olay, Batman Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.D. isimli şahıs 10 katlı bir binanın 8'nci katından arabanın üstüne düşmüş olarak bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri şahsın şüpheli ölümü üzerine olay yeri incelemesi yaptı. Yapılan incelemeler sonrası şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsisi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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