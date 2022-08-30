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Son dakika haber | Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Bastonlu hırsız güvenlik kameralarına yakalandı

Son dakika haberler... Kayseri'de apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Kayseri'de apartmanlara girerek ayakkabı ve bisiklet hırsızlığı yapan bastonlu şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda bisiklet hırsızlığı, açıktan hırsızlık, mala zarar verme, dolandırıcılık ve ayakkabı hırsızlığı gibi suçlardan 10 adet dosyası olan şahıs yakalandı.

Bastonlu hırsız güvenlik kamerasında

Diğer yandan şahsın bastonuyla gelerek apartmanın otomatik kapısını zorlayarak açma anları, güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, toplamda 10 adet bisiklet çaldığı belirlendi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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