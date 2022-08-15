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Bingöl haber | Başkent'te sel sularına kapılan genç kızı bir vatandaş kurtardı

Bingöl habere göre Ankara'da yaşanan fırtınada sel sularına kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ankara'da yaşanan fırtınada sel sularına kapılan genç kız, bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Ankara genelinde etkili olan fırtınadan en çok etkilenen Söğütözü'nde akşam saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde genç bir kız sel sularına kapıldı. Genç kızı başka bir vatandaş ellerinden tutup çekerek kurtardı. Yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

(Mithat Tibre/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Güncel Haberler

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