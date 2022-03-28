Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 378 şahıstan 37 tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlarda yapılan aramalarda; 9 kilogram 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.