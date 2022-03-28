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Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberine göre Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

ANKARA - Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 378 kişi gözaltına alınırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21-27 Mart tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi. Operasyonlar neticesinde gözaltına alınan 378 şahıstan 37 tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlarda yapılan aramalarda; 9 kilogram 800 gram eroin, 870 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 200 gram bonzai ve 700 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildiği öğrenildi.

Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

Son Dakika | Başkent'te zehir tacirlerine operasyon: 378 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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