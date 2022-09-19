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Son Dakika | Başkentte trafik kazası: 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Polatlı-Yunak karayolu Karahamzalı Mahallesi çıkısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ. İ. yönetimindeki 06 PDT 40 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B. Y. yönetimindeki 06 NJ 315 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. B.Y yönetimindeki 06 NJ 315 plakalı otomobil, çarpışmanın etkisiyle şarampole uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi sürücüsü İ. İ., sıkıştığı yerden Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 3 yaralı daha sonra Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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