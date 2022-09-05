Son dakika haber | Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir mir marketin deposunda elektriklerin kesilmesin ardından devreye giren jeneratörde patlama yaşandı. Patlama sonrası markette yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Polatlı Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.