Son dakika haber | Başkentte market deposunda çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi
3. Sayfa Haberleri
Son dakika haberleri... Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.
Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan bir mir marketin deposunda elektriklerin kesilmesin ardından devreye giren jeneratörde patlama yaşandı. Patlama sonrası markette yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa