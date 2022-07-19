Son dakika haber | Başkent'te patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın arkasına takılarak ilerleyen patenli gençler yürekleri ağza getirdi.
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeki aracın arkasına takılarak ilerleyen patenli gençler yürekleri ağza getirdi.
Ulubatlı Hasan Mahallesi Menderes Caddesi üzerinde trafikte seyir halinde olan aracın arkasına ve yan tarafına takılarak ilerleyen 3 patenli genç trafikte tehlike saçtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa