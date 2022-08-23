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Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı Ankara'da kaçak alkol üretimi için kullanıldığı tespit edilen bir depoya gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 3 bin 140 litre etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Başkent'te 3 bin litreyi aşkın etil alkol ele geçirildi: 4 gözaltı

ANKARA - Ankara'da kaçak alkol üretimi için kullanıldığı tespit edilen bir depoya gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 3 bin 140 litre etil alkol ve çok sayıda malzeme ele geçirildi. Konuyla ilgili 4 kişi şüpheli de yakalanarak göz altına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mamak'ta 'merdiven altı' olarak tabir edilen bir depoda sahte alkollü içki üretildiğini tespit etti. Yapılan 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, depoya düzenledikleri operasyonda 3 bin 140 litre etil alkol, birden fazla IBC tank, damıtma düzenekleri ve alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeleri ele geçirdi. Olayla ilgili çok sayıda farklı suç kayıtları bulunduğu öğrenilen H.H.A., B.E.Y., M.K. ve O.K. isimli 4 şüphelinin ise yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - 3. Sayfa

Ankara 3. Sayfa Haberler

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