Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada - Haberler

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Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada Dorselerindeki hafriyatları otoyol kenarına boşaltan iki kamyon kaçtı Başakşehir'de otoyol kenarına döküm yapan iki hafriyat kamyonu, cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Dorselerindeki hafriyatları otoyol kenarına boşaltan iki kamyon kaçtı

İSTANBUL - Başakşehir'de otoyol kenarına döküm yapan iki hafriyat kamyonu, cep telefonu kamerası tarafından böyle görüntülendi. Döküm yapılan otoyolun zabıta ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, döküm sahasına dönen arazi ise drone ile görüntülendi.

Başakşehir'de lüks sitelerin bulunduğu otoyol kenarındaki araziler kaçak döküm alanına döndü. Otoyolda seyir halinde bulunan iki hafriyat kamyonu, dorselerindeki toprak yığınını kenara boşalttı. Şoförler, hafriyatları otoyola boşalttıktan sonra gaza basarak uzaklaştı. Döküm yapılan otoyolun zabıta ekiplerince temizlendiği öğrenilirken, hafriyatın otoyola boşaltılma anı ve kaçak döküm yapılan arazi havadan görüntülendi.

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

Başakşehir'de otoyola kaçak döküm yapan hafriyat kamyonları kamerada

İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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