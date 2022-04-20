MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. - Haberler

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MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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MSB: 'Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zeytin Dalı, Saldırı, Fırat, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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