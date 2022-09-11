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Son dakika haber: Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Barakada başlayan yangın ağaçlık alana yayıldı

Son dakika haberine göre Kocaeli'de barakada başlayan yangın ağaçlık alana sirayet etti.

Kocaeli'de barakada başlayan yangın ağaçlık alana sirayet etti. Orman müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyük bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Kabaoğlu Mahallesi Kocaeli Çayıorova Yolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple ağaçlık alandaki barakada başlayan yangın, ağaçlık alana sirayet etti. Yükselen dumanların fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İzmit Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekiplerin müdahalesiyle yangının daha büyük bir alana yayılmasının önüne geçildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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