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Son dakika haber! Bandırma'da dikkatsizlik kazaya sebep oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Bandırma'da dikkatsizlik kazaya sebep oldu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesinde kavşakta iki araç çarpıştı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Levent Mahallesinde kavşakta iki araç çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre; 10 ADF 846 plakalı araç sürücüsü Arif K. (83) ile 10 TD 537 plakalı araç sürücüsü Umutcan G. (20) Levent mahallesi büyük levent caddesi üzerinde kavşakta dikkatsizlik sebebiyle çarpıştılar. Kazanın şiddeti ile 10 ADF 846 plakalı araç kullanılamaz hale gelirken sürücüsü Arif K. kaza anında aracının camına kafasını vurarak alnından yaralandı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralıya olay yerinde müdahale edildi. Yaralı Arif K. 112 Sağlık ekiplerince Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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