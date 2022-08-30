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Son dakika haber... Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber... Bandırma'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahsın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aralarında husumet bulunan iki şahsın bıçaklı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu öne sürülen N.A ve V.A Bandırma Atatürk Caddesi'nde karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce N.A., bıçakla V.A'yı sol kolundan yaralayarak olay yerinden kaçtı. 112 ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırarak tedavi altına aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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