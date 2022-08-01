Son dakika haber | Bandırma'da ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 4 hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası ile 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü.

Yangın, Bandırma ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde 1582. Sokak ile 1621. Sokağın kesiştiği bölgedeki bir ahırda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çıkan yangında 2 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvan telef olurken, 300 adet saman balyası, 3 ton buğday ve mısır ezmesi de zarar gördü. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BALIKESİR