Son dakika haber... Balıkesir'de polis 85 aranan şahsı gözaltına aldı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 85 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Balıkesir'de Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları operasyonlarda 85 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Kom Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Gönen, Havran ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 85 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 35 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 21 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 119 adet fişek, 10 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kartuş, 5 adet kurusıkı tabanca ve tabancalara ait 65 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Asayiş Şube Müdürlüğü Balıkesir Narkotik 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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