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Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haber! Balıkesir'de jandarmadan 'Huzur' operasyonu

Son dakika haberleri... Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakaladı.

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Balıkesir'de jandarma asayiş ve trafik ekipleri il genelinde yaptıkları 'Huzur' uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakaladı. Jandarma trafik ekipleri de ana ve tali yollarda yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Balya, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Karesi ve Marmara ilçelerinde yaptığı çalışmalar ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı yakalarken, 1 adet bıçak ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, sorumluluk alanında bulunan karayollarında yük taşımacılığı yapan araçların karıştığı trafik kazalarında artış olması sebebiyle, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde araç kullanmaya yöneltmek ve kaza sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını en aza indirmek maksadıyla, "Yük Taşımacılığı Yapan Araçlarda Özel Denetim" ve "Traktör/ROPS Denetimi" faaliyeti icra edildi. Yapılan denetimler sonucunda; bin 139 araç kontrol edilmiş, 51 araca 45 bin 295 TL idari para cezası uygulanırken, 29 araç trafikten men edildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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