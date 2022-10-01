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Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa 'Huzur' operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber: Balıkesir'de jandarmadan 14 şahsa 'Huzur' operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 114 bin dolu kaçak makaron ele geçirdiler.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahıs gözaltına alınırken, 114 bin dolu kaçak makaron ele geçirdiler.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Manyas, Karesi ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan toplam 14 şahıs gözaltına alınırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca fişeği, 1 adet bıçak ele geçirildi. Karesi ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin aracında yapılan aramada; 114 bin adet dolu makaron ele geçirilirken, Olaya karışan 1 şüpheli yakalandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma Edremit 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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