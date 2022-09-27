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Son dakika haber | Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor: 55 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haber | Balıkesir'de jandarma suçlulara göz açtırmıyor: 55 gözaltı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 55 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Yapılan operasyonlarda da çok miktarda kaçak içki, çeşitli uyuşucu madde ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran, Karesi, Kepsut, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol kontrol ve aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 30 şahıs yakalanırken, 1 adet bıçak, 427 gram kubar esrar, 78 gram metamfetamin, 128 adet sentetik uyuşturucu hap, 1,87 gram skunk, 16 kök kenevir, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 bin 258 litre kaçak içki, 5 adet kazı malzemesi, 5 adet sahte belge ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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