Son dakika haber: Balıkesir'de ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çıkan ev yangını Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Tuzcumurat Mahallesi 236. Sokak, No 18'de çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına ilk olarak ev ve mahalle sakinleri müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR