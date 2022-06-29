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Son dakika haber! Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Balıkesir'de aranan 59 şahsa gözaltı

Son dakika haberleri: Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında 59 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri ayrı ayrı yaptıkları asayiş uygulamalarında 59 şahsı gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Karesi, ve Savaştepe ilçelerinde yapılan çalışmalarda 45 aranan şahıs yakalanmış ve 14 şahıs tutuklandı.

Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 73 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek, bu tüfeklere ait 4 kartuş, 3 kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Havran, İvrindi, Marmara ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 14 aranan şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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