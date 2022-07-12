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Son dakika haber! Bakü'de iletişim hatlarında yaşanan patlama paniğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Bakü'de iletişim hatlarında yaşanan patlama paniğe neden oldu

Son dakika haberler... Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Fevvareler Meydanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan panik kameraya yansıdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Fevvareler Meydanı'nda meydana gelen patlamanın ardından yaşanan panik kameraya yansıdı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Fevvareler Meydanı'ndaki yeraltı iletişim hatlarının geçtiği bölgede patlama meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kanalizasyon kapağından önce siyah dumanların çıktığı daha sonra da şiddetli bir patlama yaşandığı görüldü. Olay yerinde bulunan kişilerin büyük panik yaşayarak kaçmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, patlama nedeniyle yangın çıktığı ve bölgedeki halkın tahliye edildiği aktarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre patlamanın yeraltı iletişim hatlarının aşırı ısınması nedeniyle yaşandığı kaydedildi. Yetkililerin olayla ilgili araştırması devam ediyor. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan Bakü 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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