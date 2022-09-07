Baklava arası uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi 3. Sayfa Haberleri Baklava arası uyuşturucu sevkiyatına polis darbesiGAZİANTEP Gaziantep'te polis durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Baklava arası uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi GAZİANTEP Gaziantep'te polis durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın yanında bulunan baklava kutusuna gizlenmiş metamfetamin ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde şehirlerarası otobüs terminalinde durumundan şüphelenilen E.G.'nin yanındaki baklava paketine gizlenmiş halde 90 gram metamfetamin (ateş-buz) ele geçirildi. Polis yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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