Son dakika haberleri! Soylu: "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı" Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne yönelik sosyal medyada hakaretlerde bulunan bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya üzerinden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne hakaret eden bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Soylu, "15 Temmuz Destanına küfreden şeref yoksunu alçak, İzmir Polisimiz tarafından gözaltına alındı" ifadelerine yer verdi. (Ali Nargüner/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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