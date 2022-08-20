Son dakika haber | Bakan Koca: "Gaziantep Nizip'te art arda iki trafik kazası yaşandı. 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Bakan Koca: "Gaziantep Nizip'te art arda iki trafik kazası yaşandı. Bakan Koca: "Gaziantep Nizip'te art arda iki trafik kazası yaşandı. Otoyolda yaşanan kazaya müdahale eden 112 Acil Ekipleri ile İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu 3 Sağlık Görevlisi, 3 İtfaiyeci, 2 Basın Mensubu olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber | Bakan Koca: 'Gaziantep Nizip'te art arda iki trafik kazası yaşandı. - Haberler

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