Bakanlar yangın sahasını helikopterden inceledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakanlar yangın sahasını helikopterden inceledi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Marmaris'te dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını sahasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi helikopter ile havadan inceledi.

Marmaris'te dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını sahasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi helikopter ile havadan inceledi.

Marmaris Bördübet mevkii 7 Adalar'da başlayan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen orman yangını sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi uçak ile önce Dalaman'a oradan Marmaris'e geldi. Bakanlar Marmaris'te helikopter ile yanan sahanın üzerinde incelemelerde bulundu. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title