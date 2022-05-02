Son dakika haber... Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. - Haberler

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Son dakika haber... Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Bakan Akar: 'Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

Gelen son dakika haberlerine göre Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bakan Akar: "Pençe Kilit Operasyonu başarılı bir şekilde devam ediyor. Şu ana kadar 61 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait 82 mağara, sığınak tahrip, 413 el yapımı patlayıcı imha edildi. Pençe Kilit Operasyonu bölgesindeki teröristlerin sonunu getirecek, terör örgütüne büyük bir darbedir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Terörist, 3. Sayfa, Haberler

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