Son dakika haber! Bahçesaray'da mera alanında yangın 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Van'ın Bahçesaray ilçesinde mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Van'ın Bahçesaray ilçesinde mera alanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Edinilen bilgilere göre yangın, Bahçesaray ilçesine bağlı Akhisar Mahallesi'ndeki mera alanında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında mahallelinin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ağaçlık alana yayılmadan müdahale edilen yangın, ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Akhisar İtfaiye Van 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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