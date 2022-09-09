Son dakika haber | Bahçeden hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Eskişehir'de bir bahçeden hırsızlık yapan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de bir bahçeden hırsızlık yapan ve kovalamaca sonucu yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakintepe Mahallesi'nde bulunan bir bahçeden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine devriye görevinde bulunan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucunda Emirceoğlu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Araçta yapılan aramada, 1 adet 25 bin lira değerindeki jeneratör, 1 adet çapa makinesi ve 1 adet benzinli bıçkı makinesi ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile çalıntı malzemeler sahibine teslim edilirken, yakalanan 2 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR