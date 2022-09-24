Son dakika haberi... Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Bağcılar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 2 şüpheli yakalandı. Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı İSTANBUL - Bağcılar'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı öğrenilen 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 13,286 gram toz kubar, kilitli şeffaf poşetler içerisinde toplam bin 30 gram metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 100 gram fubinica, şeffaf poşet içerisinde 918 gram bonzai ele geçirildi. Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde yer alan bir ikamette 2 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 13,286 gram toz kubar, kilitli şeffaf poşetler içerisinde toplam bin 30 gram metamfetamin, şeffaf poşet içerisinde 100 gram fubinica, şeffaf poşet içerisinde 918 gram bonzai, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı düşünülen 1 adet sinek ilacı, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı düşünülen 1 adet cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 800 TL ve 100 dolar para ele geçirildi. Şüpheli E.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan E.Ö. ve S.Ö. isimli şahıslar, "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman Uyuşturucu Ticareti Bağcılar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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