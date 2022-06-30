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Son dakika haber! Bafra polisinden asayiş uygulaması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber! Bafra polisinden asayiş uygulaması

Son dakika haberleri: Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her yer didik didik arandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında eğlence mekanları ve sabit noktalarda her yer didik didik arandı.

İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Temur koordinesinde, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çok sayıda personelle 5 sabit noktada ve eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı.

Yapılan uygulamada 21 alkollü mekan, 6 kıraathane ve sabit notalarda 641 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. 187 araç kontrol edildi. 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 6 adet fişek, 1 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi. 1 iş yerine kimlik bildiriminde bulunmamaktan, 5 şahıs hakkın da tutanak tutuldu, 1 yoklama kaçağı şahıs yakalandı. 5 araç sürücüsüne 9 bin 766 TL idari para cezası uygulanırken, 1 adet plakasız motosiklet trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceği belirtildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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