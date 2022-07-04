Son dakika haber | Bacanağının silahlı saldırısında yaralandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu. Samsun'da bacanağının silahlı saldırısına uğrayan bir kişi hastanelik oldu. Olay, Samsun'un Alaçam ilçesi Hamibi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunlar yüzünden çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bacanağı M.D.'nin (46) tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 51 yaşındaki T.K. hastanelik oldu. Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan T.K. ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K. Samsun'daki hastanede ameliyata alındı. Silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.D. jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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