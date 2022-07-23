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Son dakika haber: Babasıyla tartışan genç, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber: Babasıyla tartışan genç, polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Son dakika haberine göre Kocaeli'de babasıyla tartışan genç sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye çalıştı.

Kocaeli'de babasıyla tartışan genç sinir krizi geçirerek kendisine zarar vermeye çalıştı. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

Olay, İzmit ilçesi Zabıtan Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.A isimli şahıs babası G.A ile henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü evlerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler baba ve oğlu ayırdı. Sonrasında sinir krizi geçiren M.A. belinden çıkardığı kesici aletle kendisini yaralamaya çalıştı. Ardından evin balkonuna çıkan M.A.'yı polis ve itfaiye ekipleri ikna etmek için çabaladı. Uzun süren uğraşların ardından ikna edilerek balkondan indirilen M.A. polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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