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Son dakika haber... Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haber... Azerbaycan'da fabrikada korkutan yangın

Son dakika haberler: Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı.

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentindeki bir fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görüldü.

Azerbaycan'ın Sumgayıt kentinin Hacı Zeynalabdin kasabasında bulunan sanayi bölgesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekipler derhal yangına müdahale etmek için bölgeye sevk edildi. Bakanlık yangına, 2 helikopter, 1 itfaiye treni ve çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiğini belirterek, yangını kontrol alma çabalarının devam ettiği kaydedildi.

Fabrikadan yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülürken, yangında can kaybı ve yaralanan bildirilmedi. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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