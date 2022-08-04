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Son dakika haber: Ayvacık'ta orman yangını

Son dakika haber: Ayvacık'ta orman yangını

Son dakika 3. sayfa haberine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. Aralıksız devam eden yangınla mücadele sonrası alevler kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Ayvacık ilçesi Kösedere köyü mevkiinde ziraat alanında duman yükseldiğini farkeden Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın gözetleme Kulesi Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezine yangın ihbarında bulundu.

Yapılan ihbarın üzerine Çanakkale'de konuşlu 3 helikopter, Edremit'te bulunan 1 helikopter ve 2 su atar uçak ile çok sayıda kara ekibi yangın bölgesine sevk edildi. Yangına ilk müdahale karadan arasözlerle yapıldı.

4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arasöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel ile yapılan yoğun mücadele sonrası yangının yerleşim alanına sıçramadan kontrol altına alındığı bildirildi. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahalelerle devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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