Son dakika haber: Avustralya'da havalimanında ateş açan şahıs gözaltına alındı Son dakika haberlerine göre Avustralya'nın başkenti Canberra'da havalimanında ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, havalimanı tahliye edildi. Avustralya'nın başkenti Canberra'da havalimanında ateş açan silahlı bir kişi polis tarafından gözaltına alınırken, havalimanı tahliye edildi. Avustralya'daki Canberra Havalimanı'nda silahlı bir kişi ateş açtı. Polis başkent Canberra'daki havalimanında yaklaşık 5 el ateş edildiğini belirterek, ateş açan kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Yetkililer olayda ölen ya da yaralanan olmadığını belirtirken, havalimanının tahliye edildiğini ve durumun kontrol altına alındığını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis ekipleri tarafından silahlı kişinin kelepçelenerek gözaltına alındığı görüldü. - CANBERRA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Avustralya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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