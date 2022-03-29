Son dakika haber... Avukatlık ofisinde cinsel saldırı davasında tanıklar dinlendi: "Bize de tacizde bulundu"

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Ataşehir'de yanında çalışan stajyer olarak çalışan avukata cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen sanık, 10 yıla kadar hapsi talebiyle yargılandığı davada suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 3 kişi sanığın kendilerine yönelik de cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdü.

Ataşehir'de 23 Ekim 2020 tarihinde yanında çalışan stajyer avukat olarak çalışan A.S.T.'ye yönelik cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen avukat Serkan K.'nın "cinsel saldırı" suçundan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık S.K. ve müşteki A.S.T. katılırken taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Tanıklar konuştu: "Bize de cinsel tacizde bulundu"

Duruşmada tanık olarak dinlenen bir avukat, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken sanık ile iş görüşmesi yaptığı sırada sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Tanık A.B. 2018 yılında sanığın yanında stajyer olarak çalıştığını, sanığın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söylerken, tanık K.M. de sanıkla iş görüşmesi yaptığı zaman hiç tanımadığı sanığın kendisine sarıldığını ileri sürdü. Duruşmada dinlenen 2 tanık da sanığın disiplinli bir avukat olduğunu ve kendilerine yanlış bir davranışta bulunmadığını söyledi.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Sanık S.K. söz alarak, müştekinin porno sitelerinde yüzünü göstermemek kaydıyla vücudunu sergilediğini ve ek iş olarak para kazandığını tespit ettiğini iddia etti. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Servet Bilen, müvekkiline yönelik ahlaksız, iffetsiz, haysiyetsizlik anlamına gelen beyan ve ithamlarına karşı sanık hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, tüm delillerini ve savunmalarını hazırlamaları için taraflara 1 aylık süre vererek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ataşehir'de 23 Ekim 2020 tarihinde avukat S.K.'nin yanında stajyer olarak çalışan genç avukata yönelik cinsel saldırıda bulunduğu anlatıldı. Sanık S.K.'nın suçtan kurtulmaya yönelik ifadesine itibar edilemeyeceğinin belirtildiği iddianamede, sanığın "cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa